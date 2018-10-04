Eski Askeri Yargıtay üyeleri hakim karşısında

Sanığın örgüt içinde yer aldığı, Askeri Yargıtay'da örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde Askeri Yargıtay ve Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu üyesi olarak yer aldığı belirtildi.

Yargıtay Genel Kurul Salonu'ndaki duruşmada, sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay ve Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu üyesi olarak adı geçen ve kamuoyunda, "Game of Thrones" davası olarak bilinen İzmir Maltepe Askeri Lisesi'ndeki soruşturma dosyasıyla ilgili verilen takipsizlik kararını kaldıran dönemin Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız hakim karşısına çıktı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzeyinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçların yargılanmalarına da başlandı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Milli Savunma Bakanlığının Oran Lojmanlarındaki evinde yalnız olduğunu belirten Ayyıldız, silah, uçak ve bomba sesleri nedeniyle evde bir duvarın kenarına saklandığını, can korkusuyla evden çıkmadığını söyledi.

Üniversiteyi okuduğu İstanbul'da örgüt evlerinde kalmadığını, eşiyle katalog üzerinden tanışmadığını, çocuklarını örgütün okullarına göndermediğini ifade eden sanık Ayyıldız, iddianamede aleyhinde bir delil bulunmadığını, tamamen dedikodu ve safsatalardan ibaret tanık beyanlarıyla suçlandığını iddia etti.

Mesleğe başlamasını ve Yargıtay üyeliği seçim sürecini anlatan Ayyıldız, muhafazakar bir yapıya bile sahip olmadığını, Atatürkçü ve sosyal demokrat kişiliğiyle tanındığını savundu.

Ülkenin bu örgütten kurtulmasını istediğini belirten Ayyıldız, "Terör örgütü üyeliği suçlamasını şiddetle reddediyorum. Bu örgütle kesinlikle bir alakam, ilgim yoktur." dedi.

Savunması için söz verilen Şeref Ayyıldız, Türkiye'ye bu hainliği yaşatan FETÖ terör örgütünü şiddetle kınadığını söyledi.

Sanık Şeref Ayyıldız, darbe girişiminin ardından pazartesi günü mesaiye gittiğini, adli tatil nedeniyle dosyaları kapattıklarından yapacak iş olmadığını, bu nedenle odasını temizlediğini kaydetti. Bu sırada eski kullanmadığı bazı evrakları attığını, ancak bunların örgüte ilişkin evraklar gibi algılandığını anlatan Ayyıldız, attığı belgelerin suç teşkil etmediğini savundu.

Askeri Yargıtay üyesi olması nedeniyle yargılamasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yapılamayacağını öne süren Ayyıldız, yargılamanın durması kararı ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Aranın ardından heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- FETÖ'nün "Game of Thrones" kumpası

Sanık Şeref Ayyıldız'ın ismi, dünyada izlenme rekorları kıran fantastik televizyon dizisi "Game Of Thrones-Taht Oyunları"nın Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilere izletilmesiyle ilgili dava sürecinde geçti.

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde, 4 öğretmen subayın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihracı, öğretmenlerinin lehinde ifade veren dönem birincisi askeri öğrenci de dahil 21 öğrencinin askeri okuldan atılmasıyla sonuçlanan dava, 2011'de isimsiz ihbar mektubuyla başladı.