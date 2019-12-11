Eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya 7,5 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve tutuklanan eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya, terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ata ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Örgüt içinde yer aldığı, Askeri Yargıtay'da örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde göreve devam edecekler arasında yer aldığı belirtilen Hakan Ata, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Askeri Yargıtay'da görev yaptığı sürede örgütün amaçları doğrultusunda kararlar verdiği iddiasını da kabul etmeyen Ata, meslek hayatı boyunca hukuki bilgi ve tecrübelerine göre, içtihatlara, anayasa ve yasalara uygun karar verdiğini, kimseden emir ve talimat almadığını öne sürdü.