Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim direktifinde "Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Savcısı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak'a, silahlı terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Öztoprak ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Öztoprak, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ'nün darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinde "Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Savcısı" olarak yer alan Öztoprak, bu listeden önceden haberinin olmadığını, kendisine böyle bir teklifle gelinmesi halinde bunu reddedeceğini iddia etti.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Öztoprak, örgüt iletişimi kapsamında operasyonel hat kullandığına yönelik tespitleri de kabul etmedi.

Sanık Öztoprak, görev süresince kanunlar doğrultusunda karar verdiğini, kimseden emir ve talimat almadığını ileri sürdü.

Öztoprak ve sanık avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.