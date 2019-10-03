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Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesine tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliği suçundan tutuklu yargılanan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi Cemil Çelik'in, tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve örgüt üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Üyesi Cemil Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yüksek yargı üyeleri ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

Darbecilerce hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde yer aldığı, operasyonel hat kullandığı, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği öne sürülen sanık Cemil Çelik, hakkındaki suçlamaları reddetti.

AYİM'de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için yapılacak seçimde kıdemsiz olmasına rağmen örgüt organizasyonuyla oy aldığı iddia edilen sanık Çelik, 3,5 yıldır tutuklu bulunduğunu ve cezaevinde bazı sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin uzun tutuklulukla ilgili kararlarından alıntılar yapan Çelik, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma, 20 Kasım'a bırakıldı.

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Eski AYİM Üyesi Cemil Çelik tahliye Yargıtay 9. Ceza

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