Eski ATO Başkan Vekilinin FETÖ'den yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski Adana Ticaret Odası Başkan Vekili tutuksuz sanık M.Ş'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.Ş. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar tekrar edilerek savunması alınan sanık M.Ş. Kanun Hükmünde Karaname (KHK) ile kapatılan Anadolu Girişimci İş adamları Derneğinde (AGİAD) aktif olarak yer almadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık M.Ş'nin KHK ile kapatılan AGİAD'da üyelik kaydının bulunduğu, FETÖ/PDY Adana il yapılanması içerisinde mütevelli heyetinde bulunan kişilerle birlikte Nevşehir Kozaklı'da konaklama kaydının olduğu, Bank Asya'da hesap hareketliliğinin tespit edildiği, yapılan HTS kayıtları analizinde sanığın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan soruşturma yürütülen birçok kişiyle telefon görüşmesi yaptığı dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen sanık M.Ş. savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık ve avukatına esas hakkındaki değerlendirmeye ilişkin savunma hazırlaması için süre tanıyarak duruşmayı erteledi.

