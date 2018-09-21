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Eski ATO Başkan Vekilinin FETÖ'den yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:49 | Son Güncelleme

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Adana Ticaret Odası Başkan Vekili tutuksuz sanık Mehmet Şahbaz'ın beraatine karar verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açılan eski Adana Ticaret Odası Başkan Vekili tutuksuz sanık Mehmet Şahbaz beraat etti.

Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Şahbaz ile avukatları katıldı.

Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirtilerek son sözleri sorulan Mehmet Şahbaz, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle, Mehmet Şahbaz'ın beraatine hükmetti.

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