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  4. Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından vuruldu! Hastanede hayatını kaybetti

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından vuruldu! Hastanede hayatını kaybetti

25.04.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili 73 yaşındaki Mehmet Aypek hayatını kaybetti. Aypek'in koruması ve şoförü olan cinayet zanlısı olay yerinde silahıyla birlikte yakalandı.

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından vuruldu! Hastanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.

Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. (AA)

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