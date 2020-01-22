Eski Avustralya Başbakanı Turnbull, halefini "yangın krizini yönetememekle" eleştirdi

Morrison'un yangın krizinin zirveye çıktığı dönemde Hawaii'ye tatile gitmesinin de anlaşılır olmadığını vurgulayan Turnbull, "Bu, bir başbakanın böyle bir ulusal krizde yapması gerekenle tutarsız." değerlendirmesinde bulundu.

Turnbull, İngiliz yayın kuruluşu BBC ile yaptığı söyleşide, Avustralya Başbakanı Morrison'u küresel ısınmayı önleme çabaları konusunda eleştirerek, "(Morrison) Bir liderin yapması gerekenden ziyade bunu önemsizmiş gibi lanse etti ve iklim değişikliğinin etkisini dikkate almadı ki bu, bilimsel açıdan tamamen saçmalıktır. Yani halkı yanıltmaktır." ifadelerini kullandı.

Turnbull, ABD yönetimindeki bu eksikliğin "son derece zarar verici" olduğunu söyledi.

- Kontrol altına alınamayan yangınlar

Avustralya'da Eylül 2019'dan bu yana kontrol altına alınamayan yangınların ardından geçen hafta ve bu hafta başında toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti. Toz fırtınası Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında yaşanırken Canberra ve Melbourne doluya, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri de fırtınaya teslim olmuştu.

Orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi, ülkedeki yangınların yol açtığı dumanların Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiğini bildirmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu. Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

