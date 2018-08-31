Eski Avustralya Başbakanı Turnbull, Parlamentodan istifa etti

Avustralya’da Scott Morrison'un, iktidarda bulunan Liberal Parti içindeki liderlik yarışını kazanarak başbakan olmasının ardından eski Başbakan Malcolm Turnbull, Parlamentodan istifa etti.

Avustralya internet sitesi "news.com.au"nun haberine göre, ülkenin yeni Başbakanı Morrison, resmi ziyaret için gittiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da basına yaptığı açıklamada, Turnbull'un "Avustralya için çok büyük işler yaptığını" belirtti.

Malcolm'un Parlamento'dan ayrılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Morrison, Malcolm, çok uzun zamandır sevdiğim ve yakın bir dostum. Ülkesine iyi ve çok önemli hizmetleri oldu." dedi.

Morrison, bugün istifasını sunan ülkenin 29. Başbakanına hitaben, "Ülkemize iyi hizmet ettin ve başbakan olarak ülkemiz adına sana teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Turnbull, iki gün önce, destekçilerine bu hafta istifa edeceğini duyurmuştu.

Avustralya’daki Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetinde, göçmen alımı, enerji politikaları ve ara seçimlerdeki başarısızlıklar yüzünden çıkan kriz başbakan değişikliğiyle sonuçlanmıştı.