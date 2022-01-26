Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın 'Allah karla çarpar' tweetine tepki yağdı! 'Hz. Adem ve Hz. Havva'ya dil uzatanlar...'

Son dakika haberi: Ayasofya imamlığı görevindeyken attığı tweetler nedeniyle görevden alınan Mehmet Boynukalın uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Şahsi Twitter hesabından paylaştığı gönderide kar yağışını Sezen Aksu'nun şarkısına bağlayan Mehmet Boynukalın'a tepki yağdı. Boynukalın'ın daha önce kar yağışı güzellemesi yaptığı tweeti de ortaya çıktı.

SON DAKİKA: MEHMET BOYNUKALIN'IN O TWEETİNE TEPKİ YAĞDI!

Sezen Aksu'nun şarkısında geçen sözlere ima yaparak 'Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar; öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız... Gereken dersi herkes çıkarır inşallah' diyen Mehmet Boynukalın'a tepki geldi.

Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar; öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız... Gereken dersi herkes çıkarır inşallah... — Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) January 25, 2022

Mehmet Boynukalın'ın daha önce kar yağışını övdüğü tweetleri de gündeme geldi.

