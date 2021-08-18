Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı övmesi sosyal medyada çok tartışıldı. Eleştirilere Twitter hesabından yanıt veren Boynukalın, söylediklerini arkasında durdu. Boynukalın, açıklamasında; "Dünyanın neresinde olursa olsun, Taliban veya bir başkası İslam'a bağlılığını ilan ediyorsa onu kardeş biliriz ve yanlışa düşmemeleri için dua ederiz" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMLARIYLA TARTIŞMA ODAĞINDA YER ALIYOR

Sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, şimdilerde Afganistan ve Taliban açıklamaları ile tartışmaların odağında yer alıyor.

TALİBAN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce içkilerden alınan vergilerle maaşının ödendiği eleştirilerine "Haram ettiğiniz vergilerinizden hepinize kaliteli pamuk aldım" diye cevap veren ve son olarak Tokyo'daki olimpiyatlarda tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı giyinişleriyle eleştiren Boynukalın, Taliban için, "Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın." ifadelerini kullanmıştı.

"BEĞENMEYEN İSTEDİĞİ YERE GİTSİN"

Boynukalın, bugün de söylediklerini arkasında durduğunu ifade ederek şu paylaşımları yaptı: "Bizim tek bağlılığımız Allah'a ve onun dini İslam'adır. Dünyanın neresinde olursa olsun, Taliban veya bir başkası İslam'a bağlılığını ilan ediyorsa onu kardeş biliriz ve yanlışa düşmemeleri için dua ederiz. Erkek veya kadın olsun insan haklarıyla ilgili İslam'a aykırı bir şey yaparlarsa ona da karşı çıkarız. Ama yalan ve iftirayla bize saldıran nasipsizler vekamuoyunu yanıltmaya çalışan yobaz medya farelerinin yaptıkları hiçbir fayda sağlamayacak. Bu ülke İslam'la ezanla Kur'an'la yoğurulmuştur ve öyle kalacak; beğenmeyen istediği yere gitsin..."





