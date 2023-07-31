HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov İstanbul'da hayatını kaybetti

Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov İstanbul'da hayatını kaybetti

31.07.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan'ın eski Başbakanı Suret Hüseynov, hayatını kaybetti.

Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov İstanbul'da hayatını kaybetti

Eski Azerbaycan başbakanlarından Suret Huseynov hayatını kaybetti. İstanbul Havalimanı'nda bilinç kaybı ve kalp durması geçiren Huseynov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Azerbaycan'ın eski başbakanlarından Suret Huseynov, ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Huseynov'un hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan eski başbakanlarından Sayın Suret Huseynov, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle 112 Acil Servis ambulansı ile entübe edilip kalp akciğer canlandırma manevrası eşliğinde İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, burada canlandırma manevrası eşliğinde gerekli tedaviler uygulanmış ve üçüncü basamak yoğun bakıma sahip olan Medipol Mega Üniversite Hastanemize sevki yapılmış ve kalp akciğer canlandırma müdahalesi altında hastanemiz acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk muayenesinde bilincinin kapalı, doğal solunum ve kalp atımının olmadığı saptanmıştır. Bu koşulda canlandırma müdahalesine devam edilmiş ve gerekli medikal tedaviler yapılmıştır. Ancak yapılan bütün çabalara rağmen döndürülememiştir."

HUSEYNOV'UN CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Huseynov'un cenazesi Adli TIP Kurumu'na gönderildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de feci olay! Kuyuya inen belediye işçileri zehirlendi: 2 ölü 1 yaralıBalıkesir'de feci olay! Kuyuya inen belediye işçileri zehirlendi: 2 ölü 1 yaralı
"Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para topladılar!"Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para topladılar!
Samsun'da fındık bahçesinde kurşun yağdırmışlardı: 2 zanlı tutuklandıSamsun'da fındık bahçesinde kurşun yağdırmışlardı: 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Azerbaycan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.