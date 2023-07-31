Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov İstanbul'da hayatını kaybetti

Eski Azerbaycan başbakanlarından Suret Huseynov hayatını kaybetti. İstanbul Havalimanı'nda bilinç kaybı ve kalp durması geçiren Huseynov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Azerbaycan'ın eski başbakanlarından Suret Huseynov, ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Huseynov'un hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan eski başbakanlarından Sayın Suret Huseynov, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle 112 Acil Servis ambulansı ile entübe edilip kalp akciğer canlandırma manevrası eşliğinde İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, burada canlandırma manevrası eşliğinde gerekli tedaviler uygulanmış ve üçüncü basamak yoğun bakıma sahip olan Medipol Mega Üniversite Hastanemize sevki yapılmış ve kalp akciğer canlandırma müdahalesi altında hastanemiz acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk muayenesinde bilincinin kapalı, doğal solunum ve kalp atımının olmadığı saptanmıştır. Bu koşulda canlandırma müdahalesine devam edilmiş ve gerekli medikal tedaviler yapılmıştır. Ancak yapılan bütün çabalara rağmen döndürülememiştir."

HUSEYNOV'UN CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Huseynov'un cenazesi Adli TIP Kurumu'na gönderildi. (DHA)

