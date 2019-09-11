HABER

Eski bakan AP’den aldığı parayı partisi için kullanmış

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 21:54 | Son Güncelleme

Fransa’da 2017 yılında Adalet Bakanlığı yapan Demokrat Hareket Partisi (MoDem) Başkanı François Bayrou’nun, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekili olarak görev yaptığı sürede AP’den aldığı para ile partisinin çalışanlarının maaşlarını ödediği ileri sürüldü.Fransa’da daha önce Eğitim Bakanı olarak görev yapmış, birçok kez AP’ye Milletvekili olarak seçilmiş, 2017 yılında da kısa bir süre Adalet Bakanı olarak görev yapmış Demokrat Hareket Partisi (MoDem) Başkanı François Bayrou Yolsuzlukla Mücadele ve Mali Suçlar Merkez Ofisi (OCLCİFF) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

Fransa’da 2017 yılında Adalet Bakanlığı yapan Demokrat Hareket Partisi (MoDem) Başkanı François Bayrou’nun, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekili olarak görev yaptığı sürede AP’den aldığı para ile partisinin çalışanlarının maaşlarını ödediği ileri sürüldü.
Fransa’da daha önce Eğitim Bakanı olarak görev yapmış, birçok kez AP’ye Milletvekili olarak seçilmiş, 2017 yılında da kısa bir süre Adalet Bakanı olarak görev yapmış Demokrat Hareket Partisi (MoDem) Başkanı François Bayrou Yolsuzlukla Mücadele ve Mali Suçlar Merkez Ofisi (OCLCİFF) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Bayrou’nun Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekili olarak görev yaptığı sürede AP’den aldığı para ile kendi partisinde çalıştırdığı danışmanların ücretini ödemekle suçlandığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 2 bin 300 belgenin toplandığı ve 2009 ile 2014 yılları arası çalıştırılan en az 1 danışmanın AP işleri için değil, parti merkezi için çalıştığı açıklandı.
Öte yandan daha önce aynı suçtan yargılanıp AP’ye maaşları geri ödemek zorunda bırakılan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, daha önce bu illegal uygulamanın tüm partilerce yapıldığını dile getirmişti.

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Külliyedeki toplantıya katılan CHP'li başkanlardan açıklamaKülliyedeki toplantıya katılan CHP'li başkanlardan açıklama
Külliyedeki toplantıdan 'komisyon' ve 'WhatsApp' kararları çıktıKülliyedeki toplantıdan 'komisyon' ve 'WhatsApp' kararları çıktı

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Külliye’deki toplantıya ilişkin belediye başkanlarından açıklama

İlk karar: Ortak WhatsApp grubu

MHP Söke yönetimi istifa etti

MHP'de toplu istifa depremi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Karamollaoğlu: Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

Karamollaoğlu: Annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması!

Bahçeli'den yeni parti açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.