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Eski bakan başkan adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı olduğunu açıkladı - Talay: "Ben bu yola çıkarken 40 yıllık birikimimi, kendi adıma yaptığım üretimi, adımı, ismimi ve bir ölçüde hepinizin önünde şerefimi ve namusumu koyarak yola çıkıyorum"

MERSİN (AA) - Eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı olduğunu açıkladı.

Talay, CHP Mersin il binasında yaptığı basın açıklamasında, ilin geleceğini belirlemek için hep beraber yola çıkmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

Mersin'in insanların gelip huzur bulduğu, huzur içerisinde yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Talay, "Bu kenti, geleceğe hoşgörülü bir şekilde, demokratik bir yönetim altında, bütün vatandaşlarımızı eşit gören, hepsiyle bütünleşen bir yerel yönetim anlayışıyla yönetmek bizim görevimiz olacaktır." dedi.

Güçlünün değil, haklının hakkını aldığı, sorunlarının çözüldüğü bir yerel yönetim kuracaklarını aktaran Talay, şöyle konuştu:

"Ben bu yola çıkarken, 40 yıllık birikimimi, kendi adıma yaptığım üretimi, adımı, ismimi ve bir ölçüde hepinizin önünde şerefimi ve namusumu koyarak yola çıkıyorum. Biz hiçbir zaman yapacağız anlayışı içerisinde olmuyoruz. Konuştuklarımız sadece yaptıklarımızın tekrarıdır. Geçmiş zamanla konuşarak geleceğe ışık tutuyor, geleceğimizi belirlemek istiyoruz."

Talay, bütün yaşamı, yöneticilik hayatı boyunca dinleyerek öğrendiğini, öğrendiklerini de yerine getirme konusunda tereddüt etmediğini bildirdi.

"Bize güvenin, inanın." diye konuşan Talay, "Biz bugün ne söylediysek yarın onu da gerçekleştirecek hem birikime hem inanca hem de tecrübeye sahibiz." dedi.

Talay'ın başkan aday adaylığı açıklamasına çok sayıda partili destek verdi.

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