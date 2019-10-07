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Eski Bakan Çelik: Bilimin rehberliğindeki siyaset başarısız olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik, "Bilgi rehber olmalı, bilimin rehberliğinde bir siyasetin başarısız olması söz konusu değildir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik, "Bilgi rehber olmalı, bilimin rehberliğinde bir siyasetin başarısız olması söz konusu değildir" dedi.

Eski Bakan Faruk Çelik, Ankara'da Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Yüksek İhtisas Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Çelik, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu, bilimin rehberliğinde siyaset yapılması gerektiğini vurguladı. Çelik, "Güçlü olmak için mutlak surette bilgiyi üreten bir ülke olmak durumundayız. Bilgiyi üretmekle kalmayıp, bilgiyi de kullanan bir ülke olmak durumundayız. Bununla da kalmayıp, bilgiyi teknolojiye dönüştüren bir noktada olma zorunluluğumuz vardır. Bilgi rehber olmalı, bilimin rehberliğinde bir siyasetin başarısız olması söz konusu değildir. Üniversitedeki birikimlerin rehber olma zorunluluğu var. Üniversiteler bilim ve birikimleriyle öne düşmezlerse bir ülkenin kalkınması mümkün değildir" dedi.
Üniversitelerde nicelik kadar niteliğin de önemli olduğunu vurgulayan Çelik, kürsüden güç alarak bunun başarılamayacağını söyledi. Çelik, "Kürsüden güç olarak değil, kürsüye güç verirseniz bu dediğimiz tabloyu gerçekleştirebilirsiniz. Her alanda bu böyledir. Bilim alanında da böyledir, siyasette de böyledir. Sizin siyasetçi kimliğiniz varsa ve koltuktan güç alıyorsanız, yapacağınız hizmet yoktur; ama koltuğa güç veriyorsanız bu millete çok büyük hizmet edersiniz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Salondan detay
-Saygı duruşu ve İstiklal marşı detay
-Faruk Çelik konuşması
-Sertifika töreni
-Detaylar
Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,(DHA)

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