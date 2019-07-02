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Eski Bakan Çelik’in acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

AK Parti’nin kurucuları arasında bulunan, Kültür Bakanlığı ile 2 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik’in 86 yaşında vefat eden babası Hasan Çelik Van’da son yolculuğuna uğurlandı.Eski Bakan Hüseyin Çelik’in babası ve bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Hasan Çelik, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dün vefat etmişti.

AK Parti’nin kurucuları arasında bulunan, Kültür Bakanlığı ile 2 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik’in 86 yaşında vefat eden babası Hasan Çelik Van’da son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Bakan Hüseyin Çelik’in babası ve bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Hasan Çelik, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dün vefat etmişti. Bir süredir safra kesesi tedavisi gördüğü belirtilen Hasan Çelik için Yukarı Norşin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Çelik’in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine Hüseyin Çelik’in yanı sıra Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski bakanlardan Beşir Atalay, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü

Eski Bakan Çelik’in acı günü
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