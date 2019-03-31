HABER

Eski Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut’ta oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

Eski Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut’ta oyunu kullandı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimler için oyunu kullandı.
Eski Bakan Eroğlu’na, oy kullanımı ve sandık görevlileri ziyaretine; AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi adayları eşlik etti.
Eski Bakan Eroğlu, Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1024 numaralı sandıkta oyunu kullandı, akabinde ilçeye bağlı okullarda sandık görevlilerini ziyaret ederek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diledi. Sandık görevlileri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Eroğlu sandık görevlileri ve vatandaşların göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ifade etti.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Oyumu kullandım, bu seçimin huzur içinde, bir bayram havasında, bir demokrasi bayramı havasında geçmesini temenni ediyoruz. Kırgınlıkların, taşkınlıklar olmaması lazım. Herkes hür iradesini sandığa yansıtması lazım. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, mutlaka herkesin oyunu kullanması şarttır. Demokrasi gereğidir, vatani bir vazifedir. Bu yüzden dolayı tüm vatandaşlarımıza oy kullanmayı ihmal etmemelerini rica ediyorum’’ dedi.
Ayrıca eski Bakan Eroğlu’na, sandık görevlileri ve muhtar adayları tarafından Şuhut ilçesinin yöresel bükmesinden ikram edildi.

Eski Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut’ta oyunu kullandı

Eski Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut’ta oyunu kullandı

Eski Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut’ta oyunu kullandı

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu kullandıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu kullandı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk oy kullandıAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk oy kullandı

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.