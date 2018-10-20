Eski Bakan Eroğlu: İstanbul 2071 yılına kadar su sıkıntısı çekmez

İSTANBUL, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "İki projemiz vardı, ihale ettik ama henüz yapılmadı onlar hayata geçerse İstanbul 2071 yılına kadar su sıkıntısı çekmez" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 'Türkiye Ve Ortadoğu'da Stratejik Kaynak Olarak Su ve Su Politikaları' başlıklı konferans düzenledi. Konferansa katılan Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, suve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Eroğlu, "Küresel iklim değişikliği sebebiyle bazı bölgelerde kuraklık artıyor. Özellikle Afrika, Ortadoğu ve Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'nde kuraklık bekleniyor. 2050 yılında 4 milyara yakın insanın su sıkıntısı çekeceği tahmin ediliyor. Şu anda bile Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelerde ve dünyanın değişik yerlerinde 2 milyar insan yeteri kadar ve uygun kalitede suya erişemiyor" diye konuştu.

"535 BARAJ, BİNDEN FAZLA GÖLET YAPTIK"

Yakın gelecekte dünyanın en büyük sıkıntısının su ve gıda arzı güvenliği olacağını söyleyen Prof. Dr. Eroğlu, "Biz de buna çok dikkat etmeliyiz. Suyu biriktirmek şart, yağan yağmuru, barajlarda,göletlerde ve yeraltı sularında biriktirmek gerekiyor. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şu ana kadar 535 civarında baraj, binden fazla gölet yaptık. Eğer bu göletler olmasaydı 2007,2014,2017 yılları çok kurak geçti, büyükşehirlerin tamamında su sıkıntısı olurdu. Allaha şükür su sıkıntısı yaşatmadık" ifadelerini kullandı.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kuraklığı önlemek için bir dizi önlem almak gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Eroğlu, "Birincisi suyu biriktirmek, ikincisi suyu kirletmemek, üçüncüsü de suyu tasarruflu kullanmak gerekiyor. Aslında su yeter ama israf edilirse su sıkıntısı çekeriz. Birde mutlaka kurak bölgelerle ilgili yeni projeler üretmek lazım" dedi.

"EN BÜYÜK TASARRUF SULAMADA YAPILIR"

Suyun yüzde 74'ünü sulamada kullandığımıza dikkat çeken Prof. Dr. Eroğlu, "En büyük tasarruf sulamada yapılır. Şu ana kadar 8 buçuk milyon hektarın 6 buçuk milyon hektarını suladık. Geri kalanının da sulanması gerekir ve sulama sisteminin tamamen modern,az su kullanan ve çok daha geniş araziyi aynı suyla sulayan damlamalı, yağmurlama gibi sulamalara geçmek lazım ki sudan tasarruf edelim. Bunlar yapılırsa Türkiye için su meselesi sıkıntı olmaz" diye konuştu.

"İSTANBUL İÇİN ŞU ANDA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

İstanbul ile ilgili büyük projeler yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Eroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 7 tane dereyi akıttık. Ayrıca Melen Projesi de geldi. Yani İstanbul için şu anda herhangi bir sıkıntı yok. 2007 yılında her ne kadar bir kuraklık olmuşsa bile onu aştık. 2014 yılı kuraklığını da rahatlıkla aştık. İstanbul'da planladığımız projeler tamamlanırsa herhangi bir sıkıntı olmaz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN SUYU SON DERECE TEMİZ VE KALİTELİ"

İstanbul'da su sıkıntısı çekilmeyeceğini kaydeden Prof. Dr. Eroğlu, "İki tane projem vardı biri Sungurlu Barajı, ihale ettik ama henüz yapılmadı onlar yapılırsa 2071 yılına kadar İstanbul su sıkıntısı çekmez. Ben İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürüyken İstanbul'un suyunu Avrupa'daki laboratuvara götürüp incelediler.Eğer bina içi şebekesi temizse İSKİ 350-400 her gün numune alıyor son derece temiz ve kaliteli" dedi.

AYDIN DÜŞÜNCE PLATFORMU’NDA SU SORUNU ELE ALINDI

Eski Bakan Eroğlu İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen, “Türkiye’de ve Ortadoğu’da Stratejik Kaynak Olarak Su ve Su Politikaları” konferansında akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen konferansın ardından, İAÜ bünyesindeki düşünce kuruluşu Aydın Düşünce Platformu’nda bürokrasi, akademi ve iş dünyasından gelen katılımcılarlabirlikte Eroğlu,Orta Doğu’nun bitmeyen sorunu “Su’yubirçok açıdan değerlendirdi. Toplantıda ele alınan konular, daha sonra rapor haline getirilerek devletin ilgili merkezlerine sunulacak.



