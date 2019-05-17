Eski Bakan Eroğlu, Kaymakam Kaya’yı makamında ziyaret etti

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Eroğlu’na, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, il Genel Meclis Üyeleri Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir eşlik etti. Eroğlu ve Kaya, bir süre hasbihal ederek beraberinde ilçeye yapılan hizmetler ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Kaymakam Kaya eski Bakan Eroğlu’na ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Eroğlu ise misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Kaya’ya teşekkürlerini ifade etti.



