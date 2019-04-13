Eski Bakan Eroğlu’ndan Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Cumhurbaşkanı Özel Irak Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Düzenlenen tebrik merasimine, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, AK Parti Karaadilli Belediye Başkanı Veli Yaman, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Avukat Ferda Ertürk, Şuhut İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir ve protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, "Özellikle Şuhut’umuzun değerli bilim adamı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı sizlerin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanım iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz’’ dedi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise, açıklamalarında, ‘’2009’dan bugüne kadar ilçemize gerek Bakanımızın, gerek hükümetimizin gayretleriyle güzel hizmetler kazandırdık. Bunun neticesinde ’takdir halkımızın’ diyerek tekrar yola çıktık. Bu süreçte bizleri kadirşinas, vefakâr, cefakârdır Şuhutlu hemşehrimiz yalnız bırakmayarak ’AK Parti Belediyeciliğine devam’ dedi. Hepinizden Allah razı olsun, sağ olun var olun. Sizlerden aldığımız enerjiyle, sinerjiyle, hükümetimizden aldığımız, Bakanımızdan, teşkilatımızdan aldığımız destekle biz önümüzdeki yıl da durmak yok yola devam niyetiyle daha nice hizmetler yapmanın gayreti ve çalışması gayreti içerisinde olacağız. Tabi bu yatırımlar birlik ve beraberliğin gayretin çalışması neticesi olacaktır inşallah. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu açık eylesin Allah’a emanet olun sağ olun var olun’’ dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da açıklamalarında, ‘’Şuhut, zaferin kazanıldığı yer, büyük karargâhın kurulduğu, büyük taarruzun başladığı nokta, burası evliyalar diyarıdır. Şuhut dolayısıyla mübarek topraklar. Dolayısıyla sizleri gönülden selamlıyorum. Değerli hemşehrilerim 31 Mart seçimlerini geride bıraktık, ama gerçekten Afyon’da Şuhut’ta Afyonkarahisarlılar Şuhut’lular çok büyük destek verdiler. Daha önce AK Parti’de olmayan özellikle Evciler, Dinar, Sultandağı, Emirdağ gibi bir takım ilçeleri de aldık. Orada da AK Parti bayrağını dalgalandırdık. İnşallah oraları da Şuhut gibi büyük hizmetler yapacağız. Çünkü AK Parti demek hizmet demek, yaparsa yine AK Parti yapar. Buraya geçmişte de burada değişik iktidarlar vardı. Bir çivi çaktılar mı, çakmadılar. Afyonkarahisar’da yol var mıydı, asfalt var mıydı daha doğrusu barajlar var mıydı yoktu. Ama bunları biz yaptık Allah’a şükür yaptık yapacağız o kadar. Biz bütün Şuhutluların belediye başkanıyız. Herkese eşit mesafede hizmet edecek olan bir kardeşimiz’’ ifadelerine yer verdi.

Karşılamadın ardından Eroğlu, Başkan Bozkurt’u makamında ziyaret etti.