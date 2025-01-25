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  4. Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Grand Kartal Otel çıkışı! 'Bakan Ersoy istifa etmeli' dedi ve ekledi: 'Koltukta oturdukça soruşturma selametle yürütülemez'

Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Grand Kartal Otel çıkışı! 'Bakan Ersoy istifa etmeli' dedi ve ekledi: 'Koltukta oturdukça soruşturma selametle yürütülemez'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.01.2025 23:09
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Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yetki tartışması devam ediyor. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bakan Ersoy istifa etmeli" diyen Günay, "Koltukta oturdukça soruşturma selametle yürütülemez" diye konuştu.

Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Grand Kartal Otel çıkışı! 'Bakan Ersoy istifa etmeli' dedi ve ekledi: 'Koltukta oturdukça soruşturma selametle yürütülemez'

Bolu'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olay tüm Türkiye'yi yasa boğarken başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve otel sahibi ile işletme müdürünün aralarında bulunduğu isimler tutuklanmıştı.

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YETKİ TARTIŞMASI

Yangın ile otelde ortaya çıkan eksiklikler ihmal tartışmalarını başlattı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında yetkinin kimde olduğu yönündeki tartışma gündemde geniş yer buldu.

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ESKİ BAKAN GÜNAY: "BAKAN ERSOY İSTİFA ETMELİ"

Konuyla ilgili bir açıklama da eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan geldi. Tele 1'deki canlı yayında konuşan Günay şunları ifade etti:

"Devlet deyince eli ayağı tutuşan bir toplumuz halbuki devlet halk içindir. İktidarın da muhalefetin de toplumu bilinçlendirmek gibi bir derdi yok. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un istifa etmesi gerekir. Ben şahsen onun yerinde olsam çoktan istifa etmiştim.

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"O KOLTUKTA OTURDUKÇA SORUŞTURMA SELAMETLE YÜRÜTÜLEMEZ"

Kendisinin hukuki bir sorumluluğu da var, insanların oraya gittiği acentenin de sahibi. Mehmet Nuri Ersoy o koltukta oturdukça soruşturma selametle yürütülemez. Aynı zamanda oraya müşteri getiren kişi. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda devreye girmeli."

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Ertuğrul Günay otel
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