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Eski Bakan Fikret Ünlü'yü 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı -EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:48 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'daki evinde geçen çarşamba kanserden hayatını kaybeden Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü (75), memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Rıza ETCİERMENEK (Karaman), (DHA)-

İSTANBUL'daki evinde geçen çarşamba kanserden hayatını kaybeden Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü (75), memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve bir süredir prostat kanseri tedavisi gören Fikret Ünlü, geçen çarşamba İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Fikret Ünlü için dün TBMM önünde tören düzenlendi.

Ünlü'nün cenazesi bugün memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine getirildi. Lütfi Elvan Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti milletvekilleri Lütfi Elvan, Recep Şeker, CHP milletvekilleri Engin Altay, Ulaş Karasu, eski milletvekilleri Umut Oran, Atilla Kart, sanatçı Zülfi Livaneli ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Fikret Ünlü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Balkusan köyü mezarlığına defnedildi.

ÜNLÜ'NÜN ÖZGEÇMİŞİ

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 10 Mart 1943 yılında doğan Firket Ünlü, İvriz İlköğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Ünlü, Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1978- 79 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yapan Fikret Ünlü, 1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. Ünlü, SODEP ve SHP'de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991- 95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı. Firket Ünlü, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi. 56 ve 57'nci hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Ünlü, evli ve iki çocuk babasıydı.

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