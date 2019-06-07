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Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm eski Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, geçmiş dönem AK Parti Sarıcakaya Belediyesi meclis üyesi Kezban Uslu’nun kızı Duygu Uslu’nun söz törenine katıldı.

Kültür ve Turizm eski Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, geçmiş dönem AK Parti Sarıcakaya Belediyesi meclis üyesi Kezban Uslu’nun kızı Duygu Uslu’nun söz törenine katıldı. Avcı, yüzüklerini takıp kurdelesini kestiği törende genç çifte, Hayat bir imtihan dünyası, güzellikleri var zorlukları var. Zorluklarını birlikte paylaşarak, fedakarlıklarınızla azaltın. Güzellikleri de birlikte paylaşarak çoğaltmaya çalışın" dedi.
Bir önceki dönem AK Parti Sarıcakaya Belediye Meclis üyesi Kezban Uslu’nun kızı Duygu Uslu, Ersin Oflaz ile evliliğe ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadı. Genç çiftin aile arasında sade bir törenle gerçekleştirdiği törene, Kültür ve Turizm eski Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve eşi Atiye Çam’da katıldı.
Söz yüzüklerini takıp kurdele kesen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, evlilik için ilk adımı atan genç çifte, bir ömür mutluluklar diledi. Avcı, “Hayat bir imtihan dünyası, güzellikleri var zorlukları var. Zorluklarını birlikte paylaşarak, fedakarlıklarınızla azaltın. Güzellikleri de birlikte paylaşarak çoğaltmaya çalışın” ifadelerini kullandı.
Söz merasiminde Duygu Uslu ve Ersin Oflaz’ın nişan yüzüklerinin takılmasının ardından dua Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam tarafından yapıldı. Çam, “Dayım Yusuf ve yengem Kezban Uslu’nun biricik kızlarının bu mutlu gününde bizleri yalnız bırakmayan Kültür ve Turizm eski Bakanımız AK Parti Eskişehir Milletvekilimiz Nabi Avcı’ya çok teşekkür ediyoruz. Oğlumuz da, kızımız da hakikaten çok değerli. İnşallah güzel bir yuva oluşturacaklar. Biz de hayırlı bu işe vesile olmanın sevabını alacağız. Kendilerini kutluyorum. Allah tamamına erdirsin" dedi.
Öte yandan, konuşmaların ardından genç çift söz pastasını kesti.

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı

Eski bakan genç çiftin söz yüzüklerini taktı
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