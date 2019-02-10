Eski bakan Halil Başol, toprağa verildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da vefat eden eski bakanlardan Halil Başol (94), Hayrabolu ilçesinde toprağa verildi.
Adalet Partisi'nden 4 dönem milletvekilliği ile 2 dönem Ticaret Bakanlığı yapan Halil Başol, tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Başol, Hayrabolu ilçesinin Parmaksız köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Başol'un cenaze törenine TBMM Başkan Vekili Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, siyasi parti temsilcileri ile Başol'un ailesi ve yakınları katıldı.
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