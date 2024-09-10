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Eski Bakan Hulusi Akar'ın eğitim ile ilgili sözleri gündem oldu! "Eğitimin amacı bilgi değil Allah korkusudur"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.09.2024 22:09
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Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Partili milletvekili Hulusi Akar'ın eğitim ile ilgili yaptığı açıklama gündem oldu. Katıldığı bir etkinlikte Akar, "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma..." dedi.

Eski Bakan Hulusi Akar'ın eğitim ile ilgili sözleri gündem oldu! "Eğitimin amacı bilgi değil Allah korkusudur"

Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Partili milletvekili Hulusi Akar'ın katıldığı bir programda eğitim ile ilgili yaptığı bir açıklama sosyal medyada gündem oldu. Eğitimin amacının bilgi olmadığını ifade eden Akar, "Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma..." dedi.

Akar'ın açıklamasından satır başları:

"EĞİTİM BİLGİ DEĞİL"

Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma...

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"ŞAŞIRIRSINIZ"

Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın.

Eğer bu verilmezse ki bazı sıkıntılarımız var eğitimde yakından bilindiği gibi, şu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız? LGBT ile mi uğraşacaksınız? Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız, şaşırırsınız.

Ondan sonra başlıyoruz efendim savcı nerde? Polis nerede? Arkadaşlar, savcılarla polislerle bu iş olmaz olmaz. İşin başı, ilacı eğitim. Bunu verdik verdik, veremedik kendi çocuklarımızla bize yabancılaşıyor kendi torunlarımıza bize yabancılaşıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar eğitim
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