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  4. Eski Bakan Hüseyin Çelik'in Atatürk için 'Diktatör' çıkışı tartışma yarattı! CHP'li isim hem Çelik'e hem de stüdyodakilere tepki gösterdi

Eski Bakan Hüseyin Çelik'in Atatürk için 'Diktatör' çıkışı tartışma yarattı! CHP'li isim hem Çelik'e hem de stüdyodakilere tepki gösterdi

14.11.2024 10:15
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
14.11.2024 10:15
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AK Parti kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, katıldığı bir programda partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi. Çelik bu eleştiriyi yaparken, tepki çeken bir açıklamaya da yer verdi. Çelik, "Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın" dedi. O sırada stüdyoda bulunan isimler duruma tepkisiz kalırken, CHP'li Ali Özgündüz hem stüdyodaki isimlere hem de Çelik'e tepki gösterdi.

Halk TV'de yayınlanan 'Rota' adlı programın konuklarından biri AK Parti kurucularından olan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik oldu. Çelik programda partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, skandal ifadelere yer verdi.

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"YILLAR YILI 'BUNLAR DİKTATÖR' DEMEDİK Mİ?"

Çelik konuyla ilgili olan bölümde, "'Atatürk ve İsmet Paşa partili cumhurbaşkanı değil miydi?' diyorlar. Biz bunu yıllardır eleştirmedik mi? Atatürk'ün de partili cumhurbaşkanı olması akla ziyan bir şeydi. İsmet Paşa'nın da öyleydi. Doğru değildi. Sizinki de doğru değil. Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın" ifadelerini kullandı.

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Çelik'in bu sözleri karşısında programın moderatörü Kürşad Oğuz ile konuklar İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu'nun tepkisiz kalması ve itiraz etmemesi dikkat çekti.

CHP'Lİ İSİMDEN ÇELİK'E VE STÜDYODAKİLERE TEPKİ

Konuyla ilgili olarak 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Çelik'e ve stüdyoda bulunanlara tepki gösteren Özgündüz, "Eski bakan Hüseyin Çelik, @halktvcomtr katıldığı programda, kendisi partili Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, Atatürk ve İnönü dönemini örnek gösterenlere , 'biz yıllardır onlara diktatör demedik mi' diyerek haddini aşmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa'ya hak etmedikleri şekilde 'diktatör' yakıştırması yapmıştır" dedi.

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"MAALESEF BUNA İTİRAZ ETMEMİŞLERDİR"

Özgündüz açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Program moderatörü @kursadoguz diğer katılımcılar @ismailsaymaz ve @baristerkoglu da maalesef buna itiraz etmemişlerdir. Cumhuriyetimizi kuran ve devrimleri yerleştiren Atatürk ve çok partili siyasal sisteme geçişi sağlayan İsmet İnönü'ye 'diktatör' demek en basit deyimle hadsizliktir. Bu yakışıksız tabiri sebebiyle @hc_huseyincelik i kınıyor ve diyorum ki; diktatör sizin geldiğiniz siyasal gelenekten ve ziyniyetten çıkar!..

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"ŞİMDİKİ YILLARI KIYASLAMAK ABESLE İŞTİGALİDİR"

Atatürk, dönemin şartlarında olabildiğince demokrat ve çok sesliliğe önem veren, 20. yy'ın en vizyoner ve devrimci lideridir. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, Cumhuriyetin kuruluş ve devrimlerin yerleştirildiği yıllarla şimdiki zamanı kıyaslamak abesle iştigaldir. Kaldi ki, şu andaki 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi' denilen sistem, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarındaki (1920-24) Meclis Hükumeti denilen sistemden bile geridir.

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"HANGİSİ DEMOKRASİYE DAHA UYGUN?"

Hiç olmazsa o zaman, egemenliğe ilişkin bütün yetkileri (yasama, yürütme ve hatta yargı) TBMM kullanıyordu, ama şimdi bu yetkiler bir kişi elinde toplanmış durumda. Yani 'meclis' yerine 'tek adam' sistemi şimdiki sistem. Hangisi demokrasiye daha uygun?"

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çelik İsmet İnönü CHP ak parti atatürk
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