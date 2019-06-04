Eski bakan İşgüzar son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (AA) - Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın cenazesi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verildi.

TBMM'de yapılan törenin ardından Edremit'e getirilerek Devlet Hastanesi morguna konulan İşgüzar'ın cenazesi, daha sonra Bekir Efendi Camisi'ne alındı.

İşgüzar'ın oğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Hasan İşgüzar ve kızı Handan İşgüzar ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

İşgüzar'ın naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip, Eski Mezarlık'ta defnedildi.

- Hilmi İşgüzar

1929 yılında Kozaklı/Büyükyağlı köyünde doğan Hilmi İşgüzar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Nancy Üniversitesi Milli Orman ve Su yüksekokullarını bitirdi.

Orman yüksek mühendisi olan İşgüzar, çeşitli orman bölge müdürlüklerinde yönetici olarak görev aldı. Öğretmenlik ve serbest avukatlık da yapan İşgüzar, Dünya gazetesi yazarlığının yanı sıra şairliği ile de biliniyor. 13, 14 ve 16. Dönem Sinop Milletvekili olarak parlamentoda bulunan İşgüzar, 42. Hükümet Dönemi'nde Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

