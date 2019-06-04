Eski Bakan İşgüzar, vasiyeti üzerine Edremit'te defnedildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- ANKARA'da 90 yaşında hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, vaziyeti üzerine Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşinin yanına defnedildi. İşgüzar'ın cenaze törenine TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da katıldı.

Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Edremit ilçesine getirildi. İşgüzar için bugün Edremit Bekirefendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Edremit eski belediye başkanları Kamil Saka ve Tuncay Kılıç ile Hilmi İşgüzar'ın ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İşgüzar'ın cenazesi, Eski Edremit Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.

Hilmi İşgüzar'ın oğlu, Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan İşgüzar, "Babam, Orman Yüksek Mühendisi olarak Edremit'e bağlı Güre ve Zeytinli'de Orman Bölge Şefliği yaptı. Burada görev yaparken annemle tanışıp, evleniyor. Ben de Edremit'te doğdum. Rahmetli annem burada defnedildi. Babamın da vasiyeti vardı, annemin yanına defnettik" dedi.

HİLMİ İŞGÜZAR KİMDİR?

1929 yılında Kozaklı/Büyükyağlı köyünde doğan Hilmi İşgüzar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Nancy Üniversitesi Milli Orman ve Su Yüksekokullarını bitirdi. Orman Yüksek Mühendisi olan İşgüzar, çeşitli Orman Bölge Müdürlüklerinde yönetici olarak görev aldı. Öğretmenlik ve serbest avukatlık da yapan İşgüzar, Dünya Gazetesi yazarlığının yanı sıra şair ve yazarlıklarıyla da biliniyor. 13, 14 ve 16'ncı Dönem Sinop Milletvekili olarak parlamentoda bulunan İşgüzar, 42'nci Hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Hilmi İşgüzar, evli ve Handan İşgüzar ile Hasan İşgüzar'ın babasıydı.