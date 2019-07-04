HABER

Eski bakan Işılay Saygın, yoğun bakımda

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

 TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden biri olan eski bakanlardan Işılay Saygın (72), nefes darlığından dolayı kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Eski bakan Işılay Saygın, yoğun bakımda

İZMİR, (DHA)- TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden biri olan eski bakanlardan Işılay Saygın (72), nefes darlığından dolayı kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
'Türkiye'nin ilk kadın bakanı' unvanına sahip olan ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan İzmirli Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Saygın iki gün önce, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliği görevinin yanı sıra, 51 ve 52'nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Devlet Bakanı görevini de üstlendi. Saygın, 53'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ise Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

FOTOĞRAFLI

Eski bakan Işılay Saygın, yoğun bakımda

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İmamoğlu: “Belediyemizin bir inanç masası olacak”İmamoğlu: “Belediyemizin bir inanç masası olacak”
2 çocuğu sobadan çıkan gazdan ölen anne de kurtarılamadı2 çocuğu sobadan çıkan gazdan ölen anne de kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Duruşmadaki o iddialarla ilgili Valilik'ten flaş açıklama!

Zehir taciri evinde yakalandı!

Evde basıldı! Utancından yüzünü bile göstermedi

Sivas'ta adliyeden kaçan Duygu Ceylan otogarda yakalandı!

Herkesi atlattığını düşündü! Orada yakalandı

Son dakika! Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez,: Sardes Antik Kenti

İşte fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası Bozcaada Belediyesi'nden son dakika kararı

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.