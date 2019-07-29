Eski bakan Işılay Saygın’a Buca Belediyesinde son görev

İzmir’de, hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın bakanlarından ve eski Buca Belediye Başkanı Işılay Saygın için belediye binası önünde tören düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personeli Saygın’ı karanfillerle uğurladı.

Hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Çevre Bakanı ve ilk kadın Turizm Bakanı Işılay Saygın (72) son yolculuğuna uğurlandı. Saygın için ilk olarak İzmir Valiliği tarafından hazırlanan resmi törenin ardından 1973-1980 yılları arasında başkan olarak önemli hizmetlerde bulunduğu Buca Belediyesinde özel bir tören düzenlendi.

Buca’nın sembol isimlerinden olan Işılay Saygın’ın naaşı, Buca Belediyesi hizmet binası önüne getirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personelince karşılanan cenaze aracına kırmızı karanfiller bırakılarak dualar okundu.

Saygın’ın naaşı, Buca sokaklarından geçerek öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Muradiye Camisi’ne götürüldü. Saygın için yapılan törenin ardından Başkan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bugün başta Bucamız olmak üzere Türkiye için çok önemli bir kişiyi, ülkemizin siyasi tarihinde önemli görevler almış bir bürokratı, okuttuğu, annelik yaptığı binlerce çocuğun annesini; sayın büyüğümüz Işılay Saygın hanımefendiyi sonsuzluğa uğurluyoruz. Buca ve Buca Belediyesinin sayın bakanımız için ayrı bir yeri olmuştur. Biz de o sevdayla Buca için çalışmaya devam edeceğiz. Işılay Saygın başarılarıyla, arkasında bıraktığı birbirinden değerli evlatlarıyla, verdiği kadın mücadelesiyle Türkiye ve Buca tarihine adını ‘ışıl ışıl’ harflerle yazdırmıştır. Kendisinin aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, yıldızlar içinde uyusun."

Geçtiğimiz günlerde solunum yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.