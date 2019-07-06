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Eski Bakan Işılay Saygın'ın sağlık durumu stabil

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 19:16 | Son Güncelleme

TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden eski bakanlardan Işılay Saygın'ın (72), nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde doktoru tarafından açıklama yapıldı.

Eski Bakan Işılay Saygın'ın sağlık durumu stabil

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden eski bakanlardan Işılay Saygın'ın (72), nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde doktoru tarafından açıklama yapıldı. Yoğun Bakım servisinde tedavisine devam edilen Saygın ile ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rahatsızlığının ciddi, durumunun ise stabil olduğu belirtildi
Geçmişte Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan, 5 dönem İzmir milletvekilliği yapan Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için geçen 28 Haziran'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra da yoğun bakım servisine alınan ve tedavisi Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç gözetiminde süren Işılay Saygın'ın sağlık durumuyla ilgili doktoru tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sayın Işılay Saygın, 2012 yılında İPF-akciğer fibrozisi (akciğer sertleşmesi) tanısı alarak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları kliniğinde Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç sorumluluğunda interstisyel akciğer hastalığı ünitesi tarafından düzenli olarak izlenmiştir. Bu süre içinde kendisine güncel tüm tedaviler uygulanmıştır. Akciğer rehabilitasyonu ve hastalığın ilerleyen dönemlerinde de evde oksijen tedavisi gibi destek tedaviler eklenmiştir. Ancak, beklendiği üzere hastalığın doğası gereği fibrozisin kötüleşmesine bağlı olarak solunum yetmezliği derinleşmiştir. Sayın Işılay Saygın, son olarak 28 Haziran 2019 günü IPF alevlenmesi nedeniyle kliniğimize yatırılmış, tıbbi tedaviler yanı sıra ilerleyen günlerde daha yüksek solunum desteği gerektiği için yoğun bakım ünitesine alınarak mekanik solunum destek cihazına bağlanmıştır. Cihaza uyumu artırmak için uyutularak tedavisi devam etmektedir. Hayati bulguları şu an itibari ile stabildir, ancak hastalık alevlenmesi ciddi bir durumdur. Kendisine acil şifalar diliyoruz" denildi.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÇANKIRI DA ZİYARET ETTİ
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, Işılay Saygın'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneyi ziyaret etti. Ceyda Bölünmez Çankırı, hastanede Işılay Saygın'ın ağabeyleri Işık Saygın, Metin Saygın ve yengesi Ayşe Saygın'la bir süre sohbet etti, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Eski Bakan Işılay Saygın'ın sağlık durumu stabil

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