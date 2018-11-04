Eski Bakan İsmail Karakuyu yaşamını yitirdi

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)- SAĞLIK eski Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu (68), kanser tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede yaşamını yitirdi. Karakuyu'nun yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
Sağlık eski Bakanı, evli ve 2 çocuk babası İsmail Karakuyu, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede bugün saat 11.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Karakuyu, 19 ve 20. dönemde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Kütahya milletvekilliği yaptı. 20. dönem milletvekilliği esnasında kısa bir süre Sağlık Bakanlığı görevinde de bulundu. Karakuyu'nun cenazesinin yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.
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