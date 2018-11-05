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Eski Bakan Karakuyu, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:20 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşamını yitiren Sağlık eski Bakanı Prof.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)- ANKARA'da yaşamını yitiren Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu (68), bugün memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da 3 yıldan beri hastanede pankreas kanseri tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası İsmail Karakuyu, dün yaşamını yitirdi. Karakuyu için bugün memleketi, Kütahya'nın Simav ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Karakuyu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, adını taşıyan Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, 4 Eylül Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerindeki küçük kardeşi Simav eski Belediye Başkanı Metin Karakuyu'nun evinin önüne getirildi. Helallik alındıktan sonra Karakuyu'nun cenazesi, polis eskortu eşliğinde kent merkezindeki Nasuh Ağa Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından Simav Müftüsü Muhammed Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında, Karakuyu'nun cenazesi Yeni Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı AK Partili Süleyman Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İYİ Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Cihan Paçacı, İsmail Karakuyu'nun halen görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi'ndeki mesai arkadaşları, siyasiler, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu 19, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Kütahya milletvekilliği yaptı. 20 dönem milletvekilliği esnasında kısa bir süre Sağlık Bakanlığı görevinde bulundu. Eski Bakan İsmail Karakuyu'nun ölmeden önce yakınlarına, vefatı halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde tören düzenlenmemesi, sade bir törenle memleketinde toprağa verilmesi yönünde vasiyette bulunduğu öğrenildi.

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