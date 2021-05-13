Eski Bakan Mehmet Ağar özür diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, eski Bakan ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina ile ilgili açıklamalarına tekzip beklediğini ifade etmesinin ardından Ağar özür diledi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek, Bodrum Yalıkavak Marina'yı aldığı iddialarına yanıt vermişti. Ağar, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada marinaya işaret ederek "Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli, buraya mafya çökecek" demişti.

Ağar, eleştirilere neden olan bu ifadeye ilişkin olarak bugün Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, "Bütün eleştirilere hak verdiğini" belirtti. Bunun iddialara ilişkin kızgınlıktan dolayı bir "sürçülisan" olduğunu vurgulayan Ağar, "Benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum, bundan dolayı kalbi olarak özür diliyorum" dedi. Haberin yayımlanmasının ardından rahatsızlık duyduğunu belirten Ağar, ama konunun "fevkalade uygun bir şekilde" aktarıldığını kaydetti. Ağar, "Ama buradaki kusur benim" dedi.