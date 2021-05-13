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Eski Bakan Mehmet Ağar özür diledi

13.05.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarının ardından, eski Bakan Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina'ya ilişkin olarak "Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek" sözleri nedeniyle özür diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, eski Bakan ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina ile ilgili açıklamalarına tekzip beklediğini ifade etmesinin ardından Ağar özür diledi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek, Bodrum Yalıkavak Marina'yı aldığı iddialarına yanıt vermişti. Ağar, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada marinaya işaret ederek "Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli, buraya mafya çökecek" demişti.

Ağar, eleştirilere neden olan bu ifadeye ilişkin olarak bugün Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, "Bütün eleştirilere hak verdiğini" belirtti. Bunun iddialara ilişkin kızgınlıktan dolayı bir "sürçülisan" olduğunu vurgulayan Ağar, "Benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum, bundan dolayı kalbi olarak özür diliyorum" dedi. Haberin yayımlanmasının ardından rahatsızlık duyduğunu belirten Ağar, ama konunun "fevkalade uygun bir şekilde" aktarıldığını kaydetti. Ağar, "Ama buradaki kusur benim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışmalarını takdirle takip ettiğini ifade eden Ağar, "Gerek terörle mücadelede, gerek organize suçlarla mücadelede, gerekse teşkilata verdiği güven dolayısıyla fevkalade başarılı görev sürecini devam ettiriyor. Allah da uzun yıllar devam ettirsin" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdiği açıklamada, isim vermeksizin eski Bakan Mehmet Ağar'ı da eleştirmişti. "Bu süreçte 'belki dil sürçmesidir' diye hala tekzibini beklediğim cümle. Biz olmasa idik oraya mafya çökecekti cümlesidir" diyen Soylu, "İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Benim devletim Libya’ya ve Karabağ’a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil" ifadelerine yer vermişti.

Suç örgütütü lideri Sedat Peker, daha önce yayımladığı videoda, eski Bakan Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Palmali Group'un sahibi Azeri-Türk iş adamı Mübariz Mansimov'un Gülen yapılanmasını kapsamında tutuklanması konusunda Ağar'a işaret eden Peker, Ağar ve oğlu Tolga Ağar'ı Mansimov’un mallarına "çökmekle" itham etmişti.

DW/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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