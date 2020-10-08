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Eski bakan Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 22:33 | Son Güncelleme

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, koronavirüse yakalandı.

Eski bakan Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Mehmet Cahit Turhan, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Turhan, paylaşımında “Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz” ifadelerini kullandı.

TURHAN

BAKAN ALBAYRAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Hazine Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya paylaşımda, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.


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