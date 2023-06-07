Eski Bakan Namık Kemal Zeybek canlı yayında duyurdu! Yeni bir parti kuruluyor

Eski Kültür Bakanı ve hukukçu Namık Kemal Zeybek katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Milliyetçilerin yakın bir zamanda yeni bir parti kuracağını ifade eden Zeybek, partinin adının ATA Partisi olacağını açıkladı.

ZEYBEK'TEN TÜRK DEVRİMİ VURGUSU

Zeybek açıklamasında şunları ifade etti:

“ATA PARTİ, ülkemizin içine sürüklendiği çıkmazdan kurtarılarak, Türklüğün binlerce yıllık geçmişindeki üstünlüklere ulaşması için; ATA’nın ortaya koyduğu Türk Devrimini bilinçle benimseyen, çağın gereklerine göre yenileyerek, ‘Yeniden Türk Devrimi’ tasarlaması ile yola çıkanların buluştuğu partidir."

