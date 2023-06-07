HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski Bakan Namık Kemal Zeybek canlı yayında duyurdu! Yeni bir parti kuruluyor

Eski Bakan Namık Kemal Zeybek canlı yayında duyurdu! Yeni bir parti kuruluyor

07.06.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir siyasi parti kuruluyor. Eski Kültür Bakanı ve hukukçu Namık Kemal Zeybek, yakın bir zamanda parti kuracaklarını ve adının ATA Partisi olacağını açıkladı. Zeybek yaptığı açıklamada ATA Partisi ile ilgili olarak "ATA’nın ortaya koyduğu Türk Devrimini bilinçle benimseyen, çağın gereklerine göre yenileyerek, ‘Yeniden Türk Devrimi’ tasarlaması ile yola çıkanların buluştuğu partidir" dedi.

Eski Bakan Namık Kemal Zeybek canlı yayında duyurdu! Yeni bir parti kuruluyor

Eski Kültür Bakanı ve hukukçu Namık Kemal Zeybek katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Milliyetçilerin yakın bir zamanda yeni bir parti kuracağını ifade eden Zeybek, partinin adının ATA Partisi olacağını açıkladı.

1

ZEYBEK'TEN TÜRK DEVRİMİ VURGUSU

Zeybek açıklamasında şunları ifade etti:

“ATA PARTİ, ülkemizin içine sürüklendiği çıkmazdan kurtarılarak, Türklüğün binlerce yıllık geçmişindeki üstünlüklere ulaşması için; ATA’nın ortaya koyduğu Türk Devrimini bilinçle benimseyen, çağın gereklerine göre yenileyerek, ‘Yeniden Türk Devrimi’ tasarlaması ile yola çıkanların buluştuğu partidir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da eğitim uçağı düştü! Pilotlar yara almadan kurtulduAksaray'da eğitim uçağı düştü! Pilotlar yara almadan kurtuldu
Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulunduDepremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu
Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklamasıAlmanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Namık Kemal Zeybek parti

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı!

CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı!

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Sosyal medyada Mehmet Şimşek tartışması! AK Partili vekil Nebati'den açıklama geldi

Sosyal medyada Mehmet Şimşek tartışması! AK Partili vekil Nebati'den açıklama geldi

Yeni kabine ilk kez toplandı! Bayram tatili ve asgari ücret açıklaması

Yeni kabine ilk kez toplandı! Bayram tatili ve asgari ücret açıklaması

Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!

Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.