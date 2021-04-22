Eski Bakan Pekcan hakkında CHP'li Kaya'dan flaş açıklama: Yüce divanda yargılanmalı

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "milli bayramlara alerjisi olan AK Parti'nin", salgını bahane ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yasakladığını öne sürdü.

23 Nisan'da çelenk sunma törenleri dışında, kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programlarının yapılmayacağının ilan edildiğini anımsatan Kaya, "Kongrelerden ve katıldıkları cenaze törenlerinden utanç duymaları gerekir." dedi.

Kaya, öğrenci ve öğretmenlerin kurallara uyma konusunda daha duyarlı davrandığını belirterek, "Fiziki mesafe koşullarında bu kadar hassassınız, 8. ve 12. sınıflar neden yüz yüze eğitime devam ediyor? Neden yüz yüze sınav yapıyorlar? Neden bu sınıfların dersine giren branş öğretmenlerinin hiçbirini aşılamadınız? Çelenk koymada bile bu kadar hassas davranıyorsanız ki çelenk koyma açık alanda, kapalı alanda sizin yaptığınız zulüm nedir?" diye sordu.

Yüz yüze sınavların ve eğitimin durdurulmasını, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanmasını isteyen Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı ek bütçe talep etmeli; bilgisayar ve tablet talepleri karşılanmalı. Öğretmen ve öğrencilere interneti ücretsiz yapın. İvedilikle 100 bin öğretmen ataması yapın, derslik ihtiyaçlarını karşılayın. Temizlik ve maske taleplerini karşılayın." değerlendirmesinde bulundu.