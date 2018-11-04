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Eski bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

Kütahyalı eski bakanlardan Prof. Dr. İsmail Karakuyu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eski bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

3 Dönem Kütahya milletvekilliği ve bir süre de Sağlık Bakanlığı görevini yürüten 68 yaşındaki Karakuyu, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Karakuyu, yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Simav'da toprağa verilecek. (İHA)

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Kütahya Bakan Eski bakan

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