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Eski Bakan Sadullah Ergin tanık olarak dinlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden yargılandığı dava kapsamında tanık olarak ifade verdiği öğrenildi

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden yargılandığı dava kapsamında tanık olarak dinlendiği öğrenildi.

Okur'un ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davanın daha önceki duruşmalarında Ergin'in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti.

Ameliyat olduğunu belirterek 9 Temmuz'daki duruşmaya gelmeyen Ergin'in 25 Eylül'deki duruşmada dinlenmesine yönelik yeniden karar alınmıştı.

Alınan bilgiye göre, Sadullah Ergin, davaya bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin ikinci heyetinin duruşma yaptığı salona gelerek tanık olarak dinlenileceği 25 Eylül'deki duruşmada bulunamayacağını belirtip bugün beyanının alınmasını talep etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, İbrahim Okur'un avukatlarının salonda hazır bulunmaması nedeniyle Silivri'de tutuklu bulunan sanığa talebi sordu. Okur'un kabul etmesi üzerine duruşma açılarak Sadullah Ergin'in tanık olarak ifadesi alındı. Sadullah Ergin'in beyanın alındığı sırada Okur, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Ergin'in yaklaşık 1,5 saat süresince ifade verdiği öğrenildi.

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Adalet Bakanı Sadullah Ergin Ibrahim Okur Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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