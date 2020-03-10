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Eski Bakan Şevket Kazan son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Eski Bakan Şevket Kazan son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok siyasetçi katılıyor.

Kazan'ın cenazesi törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yan yana yer alması dikkat çekti.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

Milli Selamet Partisi'nden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.

Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

Refah Partisi'nden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

Şevket Kazan, Sivas Katliamı sanıklarını cezaevinde ziyaret etmiş ve daha sonra sanıkların avukatlığı yapmıştı.

Kazan Adalet Bakanı olduğu 1996 yılında cezaevlerinde 12 kişinin öldüğü ölüm oruçları için "Kantinden yemek stoklamışlar. Gizli gizli yiyorlar, numara yapıyorlar" demişti.


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