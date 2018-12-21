Eski Bakan Vuralhan'ın öldürülmesine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın (75) Sirkeci'deki bir kafede bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Yüksel Karababa, ''kasten öldürme'' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yüksel Karababa ve avukatı katıldı.

Dosyanın karara bağlanacağının açıklanması üzerine son sözü sorulan sanık Karababa, ''Tüm sevdiklerimden özür dilerim. Bu olayların olmasını istemezdim.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Karababa'nın ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın eylemi haksız tahrik altında işlemesi ve geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı, 12 yıl 6 aya düşürdü.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Mehmet Ercan Vuralhan'ın, 18 Nisan'da Yüksel Karababa tarafından bıçaklandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, Karababa'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

