Eski bakana veda

Süleyman Demirel döneminde Ticaret Bakanlığı ve Adalet Partisi Tekirdağ Milletvekilliği yapan 94 yaşındaki Halil Başol, Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başol’un cenazesi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tören mangası eşliğinde merkez ilçe Süleymanpaşa Orta Camii’ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başol, Hayrabolu ilçesi Parmaksız Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Eski Bakan Başol için kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



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