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Eski bakanı da dolandıran şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 20:42 | Son Güncelleme

İZMİT'te, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp para talep ettikleri iddia edilen B.Ü.

Eski bakanı da dolandıran şüpheli yakalandı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp para talep ettikleri iddia edilen B.Ü. ve M.A. polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan B.Ü.'nün, Tekirdağ’da oturan Çevre eski Bakanı Fevzi Aytekin'i de dolandırdığı belirlendi.
İzmit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bekirpaşa Mahallesi’nde telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin bir kadını dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, uzun süre telefonla konuşan E.A.’yı tedirgin hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Yapılan takibin ardından E.A.’nın telefon üzerinden, daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu tespit edilen B.Ü. ve M.A. ile iletişime geçtiği belirlendi. B.Ü. ve M.A.’yı takibe alan polis, B.Ü.’nün Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’i de benzer bir şekilde dolandırmaktan arandığını tespit etti.
Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, B.Ü. ve M.A.'yı gözaltına alıp, polis merkezine getirdi. Burada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. B.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ESKİ BAKAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Gözaltına alınan şüphelilerden B.Ü.'nün geçen günlerde eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’i telefonla arayıp 'Altın kaçaklığı' yalanıyla bankada bulunan yüklü miktardaki altınını almış, bunun üzerine Aytekin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine giderek şikayetçi olmuştu.

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