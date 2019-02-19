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Eski Bakanı Fikret Ünlü, yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

MERHUM başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti.

Eski Bakanı Fikret Ünlü, yaşamını yitirdi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- MERHUM başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, hayatını kaybetti. Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıkladı. Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce taburcu olan Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM önünde tören düzenlenmesi cuma günü de memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.
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