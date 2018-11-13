Eski Bakan'ın öldürülmesi davasında karar aşamasına gelindi (1)

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, sanığın haksız tahrikle eski bakan Vuralhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle "Kasten adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Karababa getirildi. Duruşmada tanıklar dinlendi.
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