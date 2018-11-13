- Eski Bakanın öldürülmesi davasında karar aşamasına gelindi

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, sanığın haksız tahrikle eski bakan Vuralhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle "Kasten adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Karababa getirildi. Duruşmada tanıklar dinlendi. AVUKATI TANIK OLARAK DİNLENDİ: "BİRKAÇ KEZ BENDEN DE PARA ALDI" Ercan Vuralhan'ın avukatlığını yapmış olan Nahide Lüleci tanık olarak alınan ifadesinde, maktulün aynı zamanda aile dostu olduğunu söyledi. Lüleci, "Ercan Vuralhan 2014 yılından beri Gana gibi Afrika ülkelerinden Türkiye'ye altın getireceğini söylerdi. Büyük yatırımlar yapılacağını, benim de hukuk danışmanlığını yapmamı istediğini, diğer işleri bırakmamı, çok para yatırdığını ama küçük eksikler kaldığını söyleyerek benden para istedi. Birkaç kez benden para aldı. Hatta bir keresinde Afrika hesabına yolladım" dedi. Lüleci, tutuklu sanık Yüksel Karababa'yı da son 4 yıldır Vuralhan'ın yanında gördüğünü ve Vuralhan'a para verdiğini anlattı. Lüleci, "Ben Ercan bey ile yalnız kaldığımda kendisine para veren insanların mağdur olduğunu söylerdim. O da bir keresinde bana 'Kendini onlarla bir tutma, onlar güruh, biz seçkin insanlarız' gibi sözler söylerdi. Sanığa bir çok kez 'Bekle sana büyük paralar vereceğim' dediğine şahit oldum" şeklinde konuştu.

22 YILLIK ARKADAŞI: "PARALARIMI GERİ ALAMADIM" Sanığın 22 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Engin Koç, "Ercan Bey yurtdışında Türkiye’ye yatırım yapacağı ve bu yatırımdan bizim de pay alabileceğimiz vaatlerine inanarak kendisine 50 bin TL para vermiştim ancak verilen sözler yerine getirilmeyince dava açtım. Dava açtıktan sonra benzer vaatlerle 250 bin TL daha para verdim. Ercan Bey'e 3 milyon TL'nin üzerinde peyder pey paralar verdiğimi biliyorum. Paralarımı geri alamadım. Sanığın işleri Ercan Vuralhan ile tanışmadan önce yolundaydı. Ancak Vuralhan ile tanıştıktan sonra iş ve aile hayatı bozuldu" dedi. Daha sonra dinlenen Miktat Hallaç ve Bahri Gökmen de Ercan Vuralhan'a para verdiklerini ancak bu paraları geri alamadıklarını söylediler. SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ Duruşma savcısı Kadir Nazmi Yelkenci esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın çöpleri geri dönüştürme işiyle meşgul olduğu ve ortak aradığı 2014 yılında eski bakan Ercan Vuralhan ile tanıştığı, maktül Vuralhan'ın Birleşmiş Milletler nezdinde ve değişik ülkelerde işler yaptığını ve çevresinin geniş olduğunu bildirerek ürünleri pazarlayabileceğini söylediği, sanığın da Ercan Vuralhan'ın eski Milli Savunma Bakanı olması nedeniyle sözlerine inandığı belirtildi.