- ESKİ BAKANIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA KARAR AŞAMASINA GELİNDİ

AVUKATI TANIK OLARAK DİNLENDİ: "BİRKAÇ KEZ BENDEN DE PARA ALDI" Ercan Vuralhan'ın avukatlığını yapmış olan Nahide Lüleci tanık olarak alınan ifadesinde, maktulün aynı zamanda aile dostu olduğunu söyledi. Lüleci, "Ercan Vuralhan 2014 yılından beri Gana gibi Afrika ülkelerinden Türkiye'ye altın getireceğini söylerdi. Büyük yatırımlar yapılacağını, benim de hukuk danışmanlığını yapmamı istediğini, diğer işleri bırakmamı, çok para yatırdığını ama küçük eksikler kaldığını söyleyerek benden para istedi. Birkaç kez benden para aldı. Hatta bir keresinde Afrika hesabına yolladım" dedi. Lüleci, tutuklu sanık Yüksel Karababa'yı da son 4 yıldır Vuralhan'ın yanında gördüğünü ve Vuralhan'a para verdiğini anlattı. Lüleci, "Ben Ercan bey ile yalnız kaldığımda kendisine para veren insanların mağdur olduğunu söylerdim. O da bir keresinde bana 'Kendini onlarla bir tutma, onlar güruh, biz seçkin insanlarız' gibi sözler söylerdi. Sanığa bir çok kez 'Bekle sana büyük paralar vereceğim' dediğine şahit oldum" şeklinde konuştu.

22 YILLIK ARKADAŞI: "PARALARIMI GERİ ALAMADIM"

Sanığın 22 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Engin Koç, "Ercan Bey yurtdışında Türkiye’ye yatırım yapacağı ve bu yatırımdan bizim de pay alabileceğimiz vaatlerine inanarak kendisine 50 bin TL para vermiştim ancak verilen sözler yerine getirilmeyince dava açtım. Dava açtıktan sonra benzer vaatlerle 250 bin TL daha para verdim. Ercan Bey'e 3 milyon TL'nin üzerinde peyder pey paralar verdiğimi biliyorum. Paralarımı geri alamadım. Sanığın işleri Ercan Vuralhan ile tanışmadan önce yolundaydı. Ancak Vuralhan ile tanıştıktan sonra iş ve aile hayatı bozuldu" dedi. Daha sonra dinlenen Miktat Hallaç ve Bahri Gökmen de Ercan Vuralhan'a para verdiklerini ancak bu paraları geri alamadıklarını söylediler.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ

Duruşma savcısı Kadir Nazmi Yelkenci esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın çöpleri geri dönüştürme işiyle meşgul olduğu ve ortak aradığı 2014 yılında eski bakan Ercan Vuralhan ile tanıştığı, maktül Vuralhan'ın Birleşmiş Milletler nezdinde ve değişik ülkelerde işler yaptığını ve çevresinin geniş olduğunu bildirerek ürünleri pazarlayabileceğini söylediği, sanığın da Ercan Vuralhan'ın eski Milli Savunma Bakanı olması nedeniyle sözlerine inandığı belirtildi.

Sanığın maktüle ilk olarak 676 bin dolar verdiği, ancak sözüne rapmen ürettiği eşyaların yurtdışında satışına ilişkin herhangi bir yardımı olmadığı, sanığın işlerinin bozulduğu, 17 Nisan 2018'de maktül Vuralhan'ın borcunu ödeyebileceğini söyleyerek 2 bin 500 euro daha paraya ihtiyacı olduğunu söylediği, sanığın da parasını geri alabileceğini düşünerek ertesi gün Fatih'te bir kafede maktülle buluştuğu anlatıldı. Ancak burada yaptıkları konuşmada sanığın parasının nerede olduğunu sorması üzerine maktül Vuralhan'ın "Sen onu boşver, bizim işi hallet" demesi üzerine, parasının iade edilmeyeceğini anlayan sanık Yüksel Karababa'nın sinirlenerek haksız tahrik altında kesici aletle yaralayarak öldürdüğü kaydedildi. Mütalaada, sanığın haksız tahrikle kasten adam öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.