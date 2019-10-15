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Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Beyin kanaması nedeniyle şubat ayından bu yana hastanede tedavi gören 87 yaşındaki Topuz, dün gece hayatını kaybetti.

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz, dün gece saatlerinde İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Topuz'un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların Kanada'da bulunan oğlu Ender Topuz'un Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932'de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Ali Topuz, iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ali Topuz beyin kanaması

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