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Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in annesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Güzel, Hacı Bayramı Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Gölbaşı mezarlığında defnedildi

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in annesi Zahide Sevim Güzel (93), son yolculuğuna uğurlandı.

Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene, Güzel ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Fikri Işık ve bazı vatandaşlar katıldı.

Törende, Şentop ve beraberindekiler, Güzel ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Zahide Sevim Güzel'in naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı mezarlığında toprağa verildi.

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Hasan Celal Güzel TBMM Başkanı Mustafa Şentop Zahide Sevim Güzel

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