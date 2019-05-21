Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in annesi toprağa verildi

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in annesi Zahide Sevim Güzel (93), son yolculuğuna uğurlandı.

Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene, Güzel ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Fikri Işık ve bazı vatandaşlar katıldı.

Törende, Şentop ve beraberindekiler, Güzel ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Zahide Sevim Güzel'in naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı mezarlığında toprağa verildi.

