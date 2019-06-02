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Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar vefat etti

Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar yaşamını yitirdi.

İşgüzar'ın cenazesi yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından 4 Haziran Salı günü Edremit Bekir Efendi Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Eski Mezarlık'ta toprağa verilecek.

1929 yılında Kozaklı/Büyükyağlı köyünde doğan İşgüzar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Nancy Üniversitesi Milli Orman ve Su Yüksekokullarını bitirdi.

Orman Yüksek Mühendisi olan İşgüzar, çeşitli orman bölge müdürlüklerinde yönetici olarak görev aldı. Öğretmenlik ve serbest avukatlık da yapan İşgüzar, Dünya Gazetesi yazarlığının yanı sıra şair ve yazarlıklarıyla da biliniyor. 13, 14 ve 16'ncı Dönem Sinop Milletvekili olarak parlamentoda bulunan İşgüzar, 42. Hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

İşgüzar, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Edremit Bekir Efendi Camisi Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar Kozaklı/Büyükyağlı TBMM

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